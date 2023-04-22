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22.04.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба у Харківській області працюватиме за новим графіком

З понеділка, 24 квітня, в усіх відділах ГУ ДМС у Харкові і області змінюється графік прийому громадян, передає РЕДПОСТ .

Міграційна служба
 
Повідомляється, що прийом громадян буде проводитись за наступним графіком:
 
  • пн-чт: 9:00 - 17:00;
  • пт: 9:00 - 15:45;
  • обідня перерва: 13:00 - 13:45.
Продовжують працювати телефони "Гарячої лінії".
 
З питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які були подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022: 
   
  • +38(057)340-93-10;    
  • +38(057)340-40-15;  
  • +38(057)773-00-67.
   
З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки: 
  
  • +38(057)340-40-15;  
  • +38(057)773-00-67;   
  • +38(057)340-93-10.  
 
З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон: 
   
  • +38(093)715-04-30  
З питань громадянства України: 
  
  • +38(093)715-89-00  
З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства: 
  
  • +38(098)282-33-53
Відділ документального забезпечення: 
 
  • +38(057)705-52-80  
Крім цього зазначається, що під час повітряної тривоги або за відсутності електроенергії надання адміністративних послуг призупиняється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області закликають вакцинуватися від COVID-19.
 

Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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