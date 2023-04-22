22.04.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба у Харківській області працюватиме за новим графіком

З понеділка, 24 квітня, в усіх відділах ГУ ДМС у Харкові і області змінюється графік прийому громадян, передає РЕДПОСТ .

Повідомляється, що прийом громадян буде проводитись за наступним графіком:

пн-чт: 9:00 - 17:00;

пт: 9:00 - 15:45;

обідня перерва: 13:00 - 13:45.

Продовжують працювати телефони "Гарячої лінії".

З питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які були подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022:

+38(057)340-93-10;

+38(057)340-40-15;

+38(057)773-00-67.

З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:

+38(057)340-40-15;

+38(057)773-00-67;

+38(057)340-93-10.

З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:

+38(093)715-04-30

З питань громадянства України:

+38(093)715-89-00

З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:

+38(098)282-33-53

Відділ документального забезпечення:

+38(057)705-52-80

Крім цього зазначається, що під час повітряної тривоги або за відсутності електроенергії надання адміністративних послуг призупиняється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області закликають вакцинуватися від COVID-19.



