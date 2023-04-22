22.04.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

Бригада медиків у Харківській області дісталася пацієнтки на тракторі (відео)

20 квітня медики отримали виклик з Красноградського району, фахівці одразу вирушили на допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що причиною виклику медичної бригади став стан "задихається". Фахівці не гаючи часу вирушили на допомогу людині в село Кирилівка.

До бригади ЕМД № 2003 увійшли: фельдшер Омелян Владислав Олександрович, медична сестра Мамедова Анастасія Олександрівна, водій Клименко Олег Анатолійович.

По прибуттю в село, у зв'язку з погодними умовами та відсутністю бетонного покриття, бригада була не взмозі доїхати, але це їх не зупинило.

Медичні працівники звернулися по допомогу до місцевих мешканців. На заклик допомоги відгукнувся Ткаченко Василь Миколайович. Чоловік доставив медиків до пацієнтки, після надання допомоги, довіз бригаду медиків та хвору до автомобіля ЕМД.

Після цього жінка була госпіталізована до Красноградської лікарні.

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