17.04.2023 09:40 Рита Парфенова

Нова мешканка Харківщини народилася у кареті швидкої допомоги

На Великдень медики швидкої допомоги прийняли пологи дорогою до лікарні.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф",16 квітня бригада екстреної допомоги стала помічниками при пологах.

У автомобілі ЕМД під час транспортуванні породіллі до стаціонару, народилась дівчинка.

Професійно надали допомогу бригада 2101 ЕМД у складі:

фельдшера Миколи Кряченка,

фельдшера Ніни Гладкоскок,

водія Віктора Праса.

Дякуємо нашим медикам та бажаємо мамі та дитині здоров'я та миру!

Раніше РЕДПОСТ писав, що тяжкі пологи прийняли медики швидкої допомоги на Харківщині.



