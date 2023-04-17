Нова мешканка Харківщини народилася у кареті швидкої допомоги

На Великдень медики швидкої допомоги прийняли пологи дорогою до лікарні.
У автомобілі ЕМД під час транспортуванні породіллі до стаціонару, народилась дівчинка.
Професійно надали допомогу бригада 2101 ЕМД у складі:
Дякуємо нашим медикам та бажаємо мамі та дитині здоров'я та миру!
Раніше РЕДПОСТ писав, що тяжкі пологи прийняли медики швидкої допомоги на Харківщині.
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Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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