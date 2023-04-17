    
Главная Новини Харкова Медицина COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 17 квітня
17.04.2023  10:15   Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 17 квітня

За добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 34 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 040 осіб. Одужало 310 706 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1986 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби до Центру надійшла інформація по захворівшим у Харківській області – там позитивний результат зафіксували у 34 людей, у тому числі 29 мешканців Харькова.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 квітня 15.04 Медицина Циркуляція Omicron XBB.1.5 в Україні: Варіант коронавірусу знайдено у всіх областях 15.04 Медицина Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 15 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 