17.04.2023 10:15 Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 17 квітня

За добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 34 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 040 осіб. Одужало 310 706 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1986 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби до Центру надійшла інформація по захворівшим у Харківській області – там позитивний результат зафіксували у 34 людей, у тому числі 29 мешканців Харькова.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 квітня.



