Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 квітня

За добу офіційно зареєстровано 57 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 64 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 006 осіб. Одужало 310 695 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1963 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, одна людина померла.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 квітня.
Комментариев: 0
День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Православні відзначають головну подію християнської церкви – світле свято Воскресіння Христового, або Великдень.
влажность:
давление:
ветер: