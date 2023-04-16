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16.04.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

На пожежі в Харківській області загинуло двоє людей

Займання житлового будинку сталося у Куп'янському районі.

пожежа Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що 16 квітня о 6:00 рятувальники отримали інформацію про спалах житлового будинку в селі Подоли.
 
До місця виклику було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та аварійно-рятувальному автомобілі.
 
На момент прибуття пожежних вогонь поширився на площі 90 квадратних метрів, горів житловий будинок.
 
Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб: чоловіка (близько 75 років) та жінки 1950 року народження. О 6:25 відбулась локалізація вогню, о 9:28 – повна його ліквідація.
 
Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час гасіння пожежі виявили труп жінки.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
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