16.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

На пожежі в Харківській області загинуло двоє людей

Займання житлового будинку сталося у Куп'янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що 16 квітня о 6:00 рятувальники отримали інформацію про спалах житлового будинку в селі Подоли.

До місця виклику було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та аварійно-рятувальному автомобілі.

На момент прибуття пожежних вогонь поширився на площі 90 квадратних метрів, горів житловий будинок.

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб: чоловіка (близько 75 років) та жінки 1950 року народження. О 6:25 відбулась локалізація вогню, о 9:28 – повна його ліквідація.

Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.



