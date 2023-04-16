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16.04.2023  13:55   Василій Голосний

"Вірю, що наступний Великдень буде мирним для України", - Ігор Терехов привітав харків'ян з Воскресінням Христовим (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 квітня, завітав до кількох храмів, де привітав харків’ян з Воскресінням Христовим.


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також мер подякував релігійним громадам за гуманітарну підтримку містян.
 
«Це другий Великдень, який ми зустрічаємо під час війни, але вірю, що вже наступний буде мирним для Харкова та всієї України.
 
 
Вітаю з Великоднем кожного з вас і до землі вклоняюся перед нашими захисниками за те, що сьогодні ми можемо звично відзначати це свято.
 
Бажаю перемоги Україні, тепла і світла вашим сім’ям, спокійного і мирного життя  - вам! Христос воскрес!» - звернувся до вірян Ігор Терехов.

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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, великдень
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