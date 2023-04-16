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16.04.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Сапери за добу в Харківській області виявили та знищили 196 одиниць ворожих мін

За минулу добу 15 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9,5 гектарів.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Зокрема роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також було обстежено 14,9 км ліній електропередач.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 196 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2135 га території, 260 км автомобільних доріг, 1120,3 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 56 тис. 896 ВНП.
 
«У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомте за номером телефону — 101»,- звернулися до громадян сапери.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на пожежі в Харківській області загинуло двоє людей.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  міни, харків
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