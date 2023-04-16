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16.04.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові під час гасіння пожежі виявили труп жінки

На сьомому поверсі багатоповерхового будинку стався спалах у квартирі.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що о 5:41 рятувальники виїхали на гасіння пожежі. Займання сталося у квартирі на 7 поверсі шістнадцятиповерхового будинку по вулиці Грозненській.
 
Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло загиблої господарки палаючої оселі, 1961 року народження. 
 
Площа горіння склала 10 кв.м. О 6:05 відбулась локалізація вогню, о 7:09 – повна його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували пожежу.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
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