    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу: оперативна інформація від ДСНС
16.04.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що о 15:20 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався близько 10:20.
 
Окупанти вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Перевіркою виявлені пошкодження 2 приватних будинків, надвірних забудов, автомобіля і трактора. Постраждалих не виявлено.
 
Крім цього, о 1:29 виникло загоряння у квартирі на 2-му поверсі житлової чотирьохповерхівки у селищі Великий Бурлук.
 
Площа пожежі склала 54 кв.м. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати 7 мешканців будинку на свіже повітря. Вогонь ліквідований силами 12-ї ДПРЧ о 02:51. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.
 
Усього протягом доби рятувальниками було здійснено 22 оперативні виїзди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Надзвичайні події У Харкові під час гасіння пожежі виявили труп жінки 15.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 15 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 14.04 Надзвичайні події Пожежа у полі залишила мешканців села Харківської області без світла
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 