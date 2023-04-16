16.04.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що о 15:20 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався близько 10:20.

Окупанти вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Перевіркою виявлені пошкодження 2 приватних будинків, надвірних забудов, автомобіля і трактора. Постраждалих не виявлено.

Крім цього, о 1:29 виникло загоряння у квартирі на 2-му поверсі житлової чотирьохповерхівки у селищі Великий Бурлук.

Площа пожежі склала 54 кв.м. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати 7 мешканців будинку на свіже повітря. Вогонь ліквідований силами 12-ї ДПРЧ о 02:51. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

Усього протягом доби рятувальниками було здійснено 22 оперативні виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області.



