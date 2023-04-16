На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Православні відзначають головну подію християнської церкви – світле свято Воскресіння Христового, або Великдень.
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