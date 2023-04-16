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16.04.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.
 
У селі Петропавлівка Куп'янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. Обійшлося без постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти провели мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів Харківщини.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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