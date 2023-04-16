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16.04.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти провели мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Міна
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.
 
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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