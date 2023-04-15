15.04.2023 16:37 Рита Парфенова

У Харкові відкриється виставка «Школи повоєнного Харкова»

Харківські та грузинські архитектори представили своє бачення, як будуть виглядати зруйновані расистами школі Харкова після відновлення.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ART AREA ДК, у місті буде відкрито виставку студентських архітектурних проєктів «Школи повоєнного Харкова» (Україна — Грузія).



За словами организаторів, восени 2022 року студенти та викладачі Харківського національного університету будівництва та архітектури (нині ХНУМГ ім. Бекетова) та Державного університету Іллі (Тбілісі, Грузія) об'єдналися навколо проєктування нових шкіл у Харкові на місці тих, що були зруйновані російськими обстрілами.



«Студентські проєкти шукають відповіді на важливі для всієї України питання: якою має бути нова повоєнна українська школа, як зробити з неї місце для навчання, розвитку, взаємодопомоги та праці задля кращого майбутнього України?», – розповіли ро мету виставки організатори.



Відкриття виставки відбудеться 19 квітня о 18:00 в ART AREA ДК за адресою вул. Чернишевська, 13. Вхід вільний.

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