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15.04.2023  15:40   

Циркуляція Omicron XBB.1.5 в Україні: Варіант коронавірусу знайдено у всіх областях

В результаті проведення секвенування цього тижня, Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ підтвердила наявність варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у всіх областях країни.

Omicron XBB.1.5



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень, попереднього тижня варіант коронавірусу SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5 виявили у пацієнтів по всій країні — крім Кіровоградської області.

«Методом секвенування визначено варіант Omicron XBB.1.5. у відібраному зразку в Кіровоградській області стічної води минулого тижня. Як ми і прогнозували, пацієнти з таким діагнозом вже є”, — розповідає Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

“Сам по собі штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, проте він передається швидше. Тому питання циркуляції Omicron XBB.1.5 в усіх областях вже питання днів. Тепер Omicron XBB.1.5 виявили у пацієнтів по всій країні. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше”, — каже Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ.

“Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення — навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Ви просто приходите до найближчого медзакладу або Центру вакцинації. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років. Доступна та безоплатна вакцинація проти COVID-19 — це найбільш ефективний методом запобіганню тяжких наслідків захворювання. Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне. Захистіть себе та своїх близьких!”, — каже Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 квітня.



 


Тэги:  коронавірус
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