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15.04.2023  14:33   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 167 вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

14 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила обстеження приблизно 11,2 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 17,9 км ліній електропередач за допомогою піротехнічних розрахунків ДСНС.

В результаті робіт, 167 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів було виявлено та безпечно знешкоджено саперами.

Для проведення цих робіт було залучено 37 піротехнічних розрахунків ДСНС, в яких було 188 саперів та 74 одиниці техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки вже обстежили близько 2125,5 га території, 260 км автомобільних доріг, 1105,4 км ліній електропередач, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де вони виявили та безпечно знешкодили 56 тис. 700 вибухонебезпечних предметів.

Раньше РЕДПОСТ писав, що від вибухів ворожих мін постраждали 2 людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі: біля села Степове та у самому м. Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник «Харківобленерго» та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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