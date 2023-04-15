15.04.2023 13:42 Рита Парфенова

Жіноча жорстокість за знаками зодіаку: хто з представниць прекрасної статі найбільш непримиримі

Загалом жінок сприймаються як більш доброзичливих, ніжних та співчутливих, але серед них також можна знайти жорстокі та непримиримі особистості.

РЕДПОСТ розповідає, які знаки зодіаку можуть бути більш схильними до жестокості.

Овен

Коли жінки-Овни перебувають у хорошому настрої, вони справляють дуже приємне враження. Веселі, доброзичливі, з добре розвиненим почуттям гумору, вони легкі у спілкуванні, схильні до емпатії, здатні на добрі вчинки.

Але варто подіям піти не за їхнім сценарієм, жінка-Овен може миттєво вибухнути, показавши свою непримиренну, запальну вдачу. У характері цих жінок закладено схильність до домінування, тому будь-яка ситуація, в якій вони відчують себе некомфортно, може стати причиною вибуху і легко вивести їх із себе. У такі хвилини Овни не думають про почуття інших, їхня агресія та жорстокість стають некерованими і можуть досягти грандіозних масштабів.

Рак

Жінку-Рака важко запідозрити у жорстокості, адже здається, що це найм'якіші та найдомашніші з усіх знаків зодіаку. Для них будинок, сім'я, діти та домашній затишок – головні життєві цінності.

При цьому Раки не люблять виходити зі своєї зони комфорту і готові все життя присвятити облаштуванню сімейного вогнища та турботі про близьких. Але саме це і робить їх жорстокими та непримиренними у ті моменти, коли щось загрожує їхньому любовно створеному світу.

У душі Раки недовірливі, образливі і підозрілі, схильні все перебільшувати і звертати увагу на будь-яку дрібницю. Вони дуже емоційні, не прощають зради та зради, але часто надумують небезпечну собі ситуацію, розкручуючи її до глобальних розмірів. У хвилини гнівних спалахів нерідко виявляють жорстокість, але потім швидко відходять і можуть вибачитися.

Скорпіон

Скорпіон - найзагадковіший, потайливий і непередбачуваний знак зодіаку, але при цьому відрізняється неймовірною харизмою і привабливістю. У жінки-Скорпіона ці якості розвинені в рази сильніше, навколо неї завжди багато шанувальників та друзів, які намагаються пристосуватися до неї, але мало хто може похвалитися, що знає її до кінця.

Вона не відрізняється запальністю та імпульсивністю, швидше, навпаки, їй властива витримка та холодна раціональність. Жінка-Скорпіон норовлива, підступна, схильна до інтриг, ніколи не прощає завданих їй образ, і завжди знайде спосіб помститися кривдникові, розробивши підступний та жорстокий план помсти.

Раніше РЕДПОСТ писав про те, як можна закохати чоловіка, знаючи його знак зодіаку.



