27.02.2023 20:00 Євген Клочко

Жіночі любовні хитрощі: як закохати в себе чоловіка відповідно до його знаку зодіаку

Сьогодны ми розповімо про те, як можна закохати чоловіка, знаючи його знак зодіаку. Часом знайти другу половинку не так легко, як може здатися, але набагато складніше її утримати. Журналісти РЕДПОСТ наголосили, що важливо враховувати психотип представника зодіакального сузір'я.

Як закохати чоловіка, орієнтуючись на його знак зодіаку

Овен (21 березня - 19 квітня)

Ніжні і чуттєві панночки - це те, що треба Овнам. Чоловіки цього знаку зодіаку темпераментні та гарячі. Вони нерідко вибирають тих жінок, які уникають конфліктів. Поряд із тендітною представницею прекрасної статі Овни стають справжніми захисниками і готові зробити все заради свого кохання. Також слід зазначити, що представники цього знака дуже ревниві.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тільці віддають перевагу красивим та доглянутим жінкам, які знають собі ціну. Представників знака можна сміливо назвати естетом, і це одразу помітно, адже вони люблять очима. Однак варто Тельцю закохатися насправді, як він готовий заплющувати очі на багато, аби його друга половинка була щасливою.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Скільки років не було Близнюкам, вони завжди за характером нагадують юнаків. Їм подобаються задерикуваті, веселі та легкі на підйом панянки, які можуть бути душею компанії. Невгамовним Близнюкам подобається екстремальний відпочинок, тому й другу половинку вони шукають із відповідними захопленнями.

Рак (22 червня - 22 липня)

Раки справжні естети, тож молодим особам доведеться нелегко зі своїм партнером. Чоловікам подобається ходити магазинами, вони стежать за своїм стилем, тому вам доведеться відповідати. Раки дуже чутливі та примхливі, їх можна легко образити. Тому вам слід бути готовими до того, що чоловікові треба буде часто говорити компліменти.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Левам не подобаються легковажні жінки. Поруч із ними має бути мудра панночка, яка знає, як направити свою другу половинку на вірний шлях. Однак з Левами слід бути максимально обережними, оскільки вони не люблять брехню. Більше того, якщо друга половинка обдурить свого партнера, навряд чи він зможе це пробачити.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Діви дуже романтичний знак зодіаку, їм подобаються свічки та вечеря зі своєю другою половинкою. Щоб зустрічатися з таким чоловіком, доведеться докласти багато зусиль. Діви дуже потайливі і не поспішають заводити нові знайомства, тому доведеться нелегко, щоб його зацікавити.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терезам подобаються молоді особи, які за характером і перевагами схожі на них самих. Якщо інтереси збігатимуться, то представники цього знака точно не відпустять свою другу половинку. Терези замість романтичних вечорів воліють спілкування годинами, їм ніколи не буває нудно зі своїм партнером. Однак представники знаку не дуже люблять говорити про те, що хочуть насправді, тому панночкам доведеться докласти зусиль, щоб дізнатися про справжні бажання своєї другої половинки.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіон - це найбільш велелюбний знак зодіаку. Чоловікам подобається увага жіночої статі, причому їм не обов'язково зустрічатися з однією жінкою. Представникам даного знаку зодіаку характерні замашки лідера, тому вони будуть головними у сім'ї, якщо, звичайно, справа до цього дійде.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Авантюри приваблюють Стрільців. Такі чоловіки сміливі та кмітливі, вони знають, як привернути увагу своєї другої половинки. Імпульсивний характер приваблює жіноча стать, тому Стрільці рідко бувають одні. Але якщо представники знака відшукають ту саму, то вони готові носити її на руках і ніколи не відпускати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Козерогам не подобається, коли їх купують, тому дорогі подарунки — це не те, чим можна привернути увагу такого чоловіка. Чоловікам даного знаку зодіаку подобається домашній затишок та комфорт. Якщо друга половинка зустрічатиме Козерогів увечері вдома з борщем, вони будуть щасливі. Крім цього, представникам цього знака подобається ділитися у відносинах відвертими думками.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Творчі представники знаку часто витають у хмарах. На Водоліїв у відносинах краще не тиснути, просто дайте йому час – і тоді він сам до вас прийде, щоб зізнатися у почуттях. Натомість представники знака знають, як доглядати красиво та романтично. У Водоліїв завжди у пріоритеті їхня друга половинка.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Із Рибами доводиться нелегко. Їм подобається сваритися зі своєю другою половинкою. Риби звикли шукати проблему в собі і людях, що їх оточують. При цьому такі чоловіки дуже мстиві, з ними зможе бути поряд тільки сильна жінка. Такі панночки знають, як заспокоїти свою другу половинку і підлаштуватися під його перепади настрою.



