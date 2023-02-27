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27.02.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Ускладнення погодних умов: водіїв Харківщини попереджують про небезпеку

Патрульні Харківщини звертаються до автомобілістів.


Патрульна поліця
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на Патрульну поліцію, відповідно до прогнозу Гідрометцентру вночі та вранці 28 лютого на території області очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °  до -1 °,  вдень — від +1 ° до +3 °.
 
Закликаємо усіх водіїв під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними й обережними й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема: 
 
  • дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;
  • відмовитись від ризикованих маневрів;
  • знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
  • з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках. 
За необхідності, завжди є можливість звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  погода, попередження, харків, водії
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