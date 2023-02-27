27.02.2023 20:31 Дмитро Колонєй
Ускладнення погодних умов: водіїв Харківщини попереджують про небезпеку
Патрульні Харківщини звертаються до автомобілістів.
Патрульна поліця
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнням на Патрульну поліцію, відповідно до прогнозу Гідрометцентру вночі та вранці 28 лютого на території області очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 ° до -1 °, вдень — від +1 ° до +3 °.
Закликаємо усіх водіїв під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними й обережними й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема:
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дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;
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відмовитись від ризикованих маневрів;
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знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;
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користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
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з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.
За необхідності, завжди є можливість звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.
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