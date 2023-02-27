27.02.2023 21:19 Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено чоловіка, який підтримував окупантів у соцмережі

Суд у Харкові відправив за грати любителя "руського миру".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 48-річний харків‘янин всіляко підптримував окупантів у Інтернеті:

систематично поширював на особистій сторінці у соціальній мережі та у власному Телеграм-каналі дописи на підтримку дій держави-агресора.

виправдовув дії ворогів,

визнавав їх правомірними,

заперечував збройну агресію РФ проти України.

У суді чоловік розкаявся та повністю визнав свою вину.

21 лютого 2023 року Дзержинський райсуд Харкова виніс обвинувальний вирок. та відправив чоловіка на три роки за грати з конфіскацією всього належного йому майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



