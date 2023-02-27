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27.02.2023  21:19   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено чоловіка, який підтримував окупантів у соцмережі

Суд у Харкові відправив за грати любителя "руського миру".

Засуджено мешканця Харкова,, який підтримував окупантів у соцмережі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 48-річний харків‘янин всіляко підптримував окупантів у Інтернеті:
  • систематично поширював на особистій сторінці у соціальній мережі та у власному Телеграм-каналі дописи на підтримку дій держави-агресора. 
  • виправдовув дії ворогів,
  • визнавав їх правомірними,
  • заперечував збройну агресію РФ проти України.
 
У суді чоловік розкаявся та повністю визнав свою вину.
 
21 лютого 2023 року Дзержинський райсуд Харкова виніс обвинувальний вирок. та відправив чоловіка на три роки за грати з конфіскацією всього належного йому майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
 
 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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