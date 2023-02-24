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24.02.2023  12:40   Рита Парфенова

Чоловік та жінка у Харкові об’єдналися, щоб допомогати ворогу

Наразі поплічники загарбників від вартою чекають на рішення суду.

Довічне ув’язнення загрожує двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ на Харківщині Довічне ув’язнення загрожує двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ на Харківщині

Як повідомили РЕДПОСТ у прокуратурі Харківської області, 49-річна жінка змовилась з 49-річним знайомим збирати інформацю про міста дислокації ЗСУ, а також на патріотично настроєних громадян.

Данні про локації та пересування по Харківщині військових ЗСУ вони передавали через месенджер працівнику Головного управління Генерального штабу зс рф.

До того ж жінка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої «ЛНР». Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.

Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.

Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Щодо жінки та чоловіка затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали російського агента, причетного до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого 2023 року, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку.



 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зрада, колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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