24.02.2023 12:40 Рита Парфенова

Чоловік та жінка у Харкові об’єдналися, щоб допомогати ворогу

Наразі поплічники загарбників від вартою чекають на рішення суду.

Як повідомили РЕДПОСТ у прокуратурі Харківської області, 49-річна жінка змовилась з 49-річним знайомим збирати інформацю про міста дислокації ЗСУ, а також на патріотично настроєних громадян.



Данні про локації та пересування по Харківщині військових ЗСУ вони передавали через месенджер працівнику Головного управління Генерального штабу зс рф.



До того ж жінка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої «ЛНР». Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.



Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.



Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.



Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.



Щодо жінки та чоловіка затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали російського агента, причетного до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого 2023 року, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку.











