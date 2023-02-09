09.02.2023 17:54 Дмитро Колонєй

У Харкові заарештовано корегувальника ракетного удару по Харкову

У Харкові взято під варту агента РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 7 лютого 2023 року правоохоронці затримали російського агента, причетного до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого 2023 року, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку. Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам.

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Корегувальником виявився 60-річний харків‘янин, який активно співпрацював з російською розвідкою - на власному велосипеді він їздив по Харкову та збирав для представників країни-агресора інформацію про розташування блокпостів, укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому було повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

У суді прокурор зазначив, що підозрюваний має стійкі Читайте також: Коригувальника ракетного удару по вузу Харкова затримала СБУ з представниками РФ, які можуть надати необхідні засоби та забезпечити переховування від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

9 лютого 2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.



