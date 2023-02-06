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06.02.2023  12:57   Рита Парфенова

Поплічник окупантів з-під Харкова виявляв патріотів та військових

Взято під варту чоловіка, який був активним учасником так званої «Народной дружины» під час окупації смт Козача Лопань

У Харківській області взято під варту чоловіка, який був активним учасником так званої «Народной дружины» під час окупації смт Козача Лопань

За даними слідства, під час окупації смт Козача Лопань Харківського району місцевий мешканець активно допомогав російським загарбникам.

Так, він добровільно вступив до лав так званої «Народной дружины пгт Козачья Лопань». Поплічник окупантів виявляв і затримував колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих громадян.

Також чоловік активно закликав місцевих мешканців вступати до «дружины».

Крім того, він встиг незаконно заволодіти автомобілем «ВАЗ 2121», який використовував у своїй псевдодіяльності.

Наприкінці серпня минулого року підозрюваний добровільно передав цю автівку представникам незаконних правоохоронних органів, що діяли у складі окупаційної адміністрації держави-агресора в смт Козача Лопань.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Правоохоронці затримали пособника окупантів в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ДБР повідомило про підозру зрадниці, яка працевлаштувалася в окупаційну міліцію Куп’янського району

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, підозра, харків, харьков, агрессия россии
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