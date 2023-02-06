06.02.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області перерахують диких тварин

Порядок та термін проведення зимових обліків мисливських тварин визначено Держлісагенством України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Щорічно на території мисливських угідь, а також на території державного мисливського резерву проводяться обліки чисельності диких тварин. Метою заходу є визначення чисельності, видового складу, основних місць проживання тварин, їх міграції, територіального розміщення.

Порядок та термін проведення зимових обліків мисливських тварин визначено Держлісагенством України, здійснюється з дотриманням заборон та обмежень, які встановлені на період дії правового режиму воєнного стану.

Отримані під час проведення обліків результати допомагають забезпечити об’єктивний контроль за використанням та відтворенням мисливських тварин в мисливських угіддях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин поскаржився у Держпродспоживслужбу на шум у його квартирі.



