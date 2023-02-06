    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківській області перерахують диких тварин
06.02.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області перерахують диких тварин

Порядок та термін проведення зимових обліків мисливських тварин визначено Держлісагенством України.

Тварини Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Щорічно на території мисливських угідь, а також на території державного мисливського резерву проводяться обліки чисельності диких тварин. Метою заходу є визначення чисельності, видового складу, основних місць проживання тварин, їх міграції, територіального розміщення.
 
Порядок та термін проведення зимових обліків мисливських тварин визначено Держлісагенством України, здійснюється з дотриманням заборон та обмежень, які встановлені на період дії правового режиму воєнного стану.
 
Отримані під час проведення обліків результати допомагають забезпечити об’єктивний контроль за використанням та відтворенням мисливських тварин в мисливських угіддях.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин поскаржився у Держпродспоживслужбу на шум у його квартирі.
 

Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  харьков, харків, тварини
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Надзвичайні події Мережа АЗС у Харкові добровільно сплатила штраф за завищення цін на пальне 06.02 Надзвичайні події Поплічник окупантів з-під Харкова виявляв патріотів та військових 06.02 ЖКГ Як у Харкові прибирають вулиці від снігу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 