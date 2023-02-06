06.02.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Як у Харкові прибирають вулиці від снігу

Для прибирання снігу на вулицях, у дворах та парках Харкова 6 лютого, залучено 2 004 комунальних працівники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Прибудинкові території житлових будинків приводять до ладу 1 736 робітників КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів і внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 37 одиниць автотракторної техніки та 91 засіб малої механізації.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 268 робітників, 29 одиниць автотракторної техніки та 18 засобів малої механізації.

Крім того, дороги міста приводять до ладу 89 одиниць спецтехніки та 171 робітник КП «Шляхрембуд». За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 109 куб. м піщано-сольової суміші та 386 т солі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 14 аварій на водоводах.



