Як у Харкові прибирають вулиці від снігу

Для прибирання снігу на вулицях, у дворах та парках Харкова 6 лютого, залучено 2 004 комунальних працівники.
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День непередбачуваних емоційних метаморфоз. При цьому емоції можуть захоплювати людей на порожньому місці, у тому числі й у самий невідповідний момент.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
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