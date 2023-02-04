04.02.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 14 аварій на водоводах

Зокрема, роботи проводилися в Київському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

3 лютого бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 8 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі усунули аварійні ситуації на магістралях на вул. Челюскінців (діаметр 300 мм) та вул. Мироносицькій (діаметр 200 мм).

«Роботи провели без відключення харків'ян від водопостачання, а тому діяли вкрай оперативно, але при цьому якісно. Впоралися в стислий термін, після чого території упорядкували. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Дружби Народів», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Сьогодні, 4 лютого, 18 бригад АВР комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста.



