    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники усунули 14 аварій на водоводах
04.02.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 14 аварій на водоводах

Зокрема, роботи проводилися в Київському районі.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
3 лютого бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 8 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі усунули аварійні ситуації на магістралях на вул. Челюскінців (діаметр 300 мм) та вул. Мироносицькій (діаметр 200 мм).
 
«Роботи провели без відключення харків'ян від водопостачання, а тому діяли вкрай оперативно, але при цьому якісно. Впоралися в стислий термін, після чого території упорядкували. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Дружби Народів», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.
 
Сьогодні, 4 лютого, 18 бригад АВР комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 ЖКГ У Харкові будинки радянських часів будуть модернізовані 03.02 ЖКГ На що зроблять акцент при відновленні Харкова 03.02 ЖКГ Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 