04.02.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області розповіли у прокуратурі

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 3 лютого близько 11:00 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ з РСЗВ «Ураган». В результаті знищено котельню адмінбудівлі одного з підприємств.

Близько 21:20 російські військові з РСЗВ обстріляли селище міського типу Великий Бурлук. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Окрім цього, ворог не припиняв обстрілів Вовчанська.Є пошкодження магазину, приватних домоволодінь та квартир.

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів та зібрали речові докази злочинів окупантів. Відкрито кримінальні справи згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що підлітків, які знайшли міну в Харківській області, прооперували.



