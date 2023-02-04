    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Хлопчика, який під час обстрілу Харкова закрив собою іншу дитину, прооперували за кордоном
04.02.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Хлопчика, який під час обстрілу Харкова закрив собою іншу дитину, прооперували за кордоном

Медики в Німеччині провели хірургічну операцію 12-річному хлопцю-Бондаренко Глібу.

Операція Харків
Фото:Харківська обласна дитяча клінічна лікарні №1.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарні №1.
 
У медичному закладі повідомили, що під час ворожого обстрілу Харкова касетними боєприпасами Гліб Бондаренко накрив собою меншого за віком хлопчика. За це Гліб був відзначений у патріотичній акції "Діти-рятувальники - герої війни".
 
Наприкінці червня 2022 року Гліб, був госпіталізований у важкому стані з проникаючим осколковим пораненням грудної клітини праворуч. Була проведена хірургічна операція з ушивання рани серця та ран правої легені.
 
В операційну бригаду увійшли: 
 
  • Наталія Романова -завідувачка торако-абдомінальним хірургічним відділенням; 
  • Олексій Дубина-дитячий хірург;
  • Євген Віштал-дитячий анестезіолог;
  • Олена Санжаровська-операційна сестра;
  • Наталія Клочко-медсестра анестезист.
Після стабілізації стану потерпілого перевели на лікування за кордон.
 
 «Від мами Гліба ми дізналися, що він далі був прооперований у Німеччині в клініці Шарите з використанням апарату штучного  кровообігу. Бажаємо здоров’я Глібу  та дякуємо його матусі»,- розповіли у медичному закладі Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що підлітків, які знайшли міну в Харківській області, прооперували.
 

Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарні №1
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 Надзвичайні події Підлітки підірвалися на міні в Ізюмі: подробиці від правоохоронців 04.02 ЖКГ Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області розповіли у прокуратурі 04.02 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про події, що сталися у Харківській області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 