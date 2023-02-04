04.02.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Хлопчика, який під час обстрілу Харкова закрив собою іншу дитину, прооперували за кордоном

Медики в Німеччині провели хірургічну операцію 12-річному хлопцю-Бондаренко Глібу.

Фото:Харківська обласна дитяча клінічна лікарні №1.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарні №1.

У медичному закладі повідомили, що під час ворожого обстрілу Харкова касетними боєприпасами Гліб Бондаренко накрив собою меншого за віком хлопчика. За це Гліб був відзначений у патріотичній акції "Діти-рятувальники - герої війни".

Наприкінці червня 2022 року Гліб, був госпіталізований у важкому стані з проникаючим осколковим пораненням грудної клітини праворуч. Була проведена хірургічна операція з ушивання рани серця та ран правої легені.

В операційну бригаду увійшли:

Наталія Романова -завідувачка торако-абдомінальним хірургічним відділенням;

Олексій Дубина-дитячий хірург;

Євген Віштал-дитячий анестезіолог;

Олена Санжаровська-операційна сестра;

Наталія Клочко-медсестра анестезист.

Після стабілізації стану потерпілого перевели на лікування за кордон.

«Від мами Гліба ми дізналися, що він далі був прооперований у Німеччині в клініці Шарите з використанням апарату штучного кровообігу. Бажаємо здоров’я Глібу та дякуємо його матусі»,- розповіли у медичному закладі Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що підлітків, які знайшли міну в Харківській області, прооперували.



