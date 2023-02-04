04.02.2023 12:40 Віталій Хінєвіч
Хлопчика, який під час обстрілу Харкова закрив собою іншу дитину, прооперували за кордоном
Медики в Німеччині провели хірургічну операцію 12-річному хлопцю-Бондаренко Глібу.
Фото:Харківська обласна дитяча клінічна лікарні №1.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарні №1.
У медичному закладі повідомили, що під час ворожого обстрілу Харкова касетними боєприпасами Гліб Бондаренко накрив собою меншого за віком хлопчика. За це Гліб був відзначений у патріотичній акції "Діти-рятувальники - герої війни".
Наприкінці червня 2022 року Гліб, був госпіталізований у важкому стані з проникаючим осколковим пораненням грудної клітини праворуч. Була проведена хірургічна операція з ушивання рани серця та ран правої легені.
В операційну бригаду увійшли:
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Наталія Романова -завідувачка торако-абдомінальним хірургічним відділенням;
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Олексій Дубина-дитячий хірург;
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Євген Віштал-дитячий анестезіолог;
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Олена Санжаровська-операційна сестра;
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Наталія Клочко-медсестра анестезист.
Після стабілізації стану потерпілого перевели на лікування за кордон.
«Від мами Гліба ми дізналися, що він далі був прооперований у Німеччині в клініці Шарите з використанням апарату штучного кровообігу. Бажаємо здоров’я Глібу та дякуємо його матусі»,- розповіли у медичному закладі Харкова.
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