04.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Підлітки підірвалися на міні в Ізюмі: подробиці від правоохоронців

Вісім підлітків постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

У місті Ізюм Харківської області, вісім дітей постраждали внаслідок детонації ворожого вибухонебезпечного предмета.

3 лютого близько 20:00 до поліції звернувся 23-річний місцевий мешканець. Він розповів, що на автомобільній зупинці підлітки зазнали тілесних ушкоджень внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 16-річний хлопчик приніс на зупинку предмет, який був схожий на міну «Пелюстка».

Хлопчик розповів, що пристрій знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула.

У результаті четверо дівчаток та троє хлопчиків віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре закликають батьків та їхніх дітей бути уважними. Не брати до рук і не наближатися до невідомих та підозрілих предметів. У разі виявлення звертатися за номером телефону «101» або «102».



