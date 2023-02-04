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04.02.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Підлітки підірвалися на міні в Ізюмі: подробиці від правоохоронців

Вісім підлітків постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
У місті Ізюм Харківської області, вісім дітей постраждали внаслідок детонації ворожого вибухонебезпечного предмета.
 
3 лютого близько 20:00 до поліції звернувся 23-річний місцевий мешканець. Він розповів, що на автомобільній зупинці підлітки зазнали тілесних ушкоджень внаслідок вибуху невідомого пристрою.
 
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 16-річний хлопчик приніс на зупинку предмет, який був схожий на міну «Пелюстка».
 
Хлопчик розповів, що пристрій знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула.
 
У результаті четверо дівчаток та троє хлопчиків віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Правоохоронці вкотре закликають батьків та їхніх дітей бути уважними. Не брати до рук і не наближатися до невідомих та підозрілих предметів. У разі виявлення звертатися за номером телефону «101» або «102».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували маленьку дитину.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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