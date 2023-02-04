Рівень радіації у Харкові та області на 4 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський Лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 3 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,18 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,18 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 3 лютого.
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Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого, нагадує про те, наскільки небезпечні та поширені онкологічні захворювання.
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