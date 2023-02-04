Рівень радіації у Харкові та області на 4 лютого

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Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.