04.02.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Які обстеження та коли потрібно проходити, щоб уникнути розвитку онкології

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раком. Більшість форм цього захворювання мають хороший прогноз лікування при виявленні на ранній стадії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві зазначили, що рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на стадіях, коли з’являються метастази.

Національний інститут раку та МОЗ пропонує інфографіки, які допоможуть перевірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти здоров’я.

Усі обстеження, про які наведені в таблицях, оплачуються лікарням з державних коштів за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта є безоплатними.

Варто проконсультуватись зі своїм лікарем щодо можливості пройти їх.

Крім того, якщо людина помітила будь-які зміни у здоров’ї, їй негайно слід зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він скерує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що хлопчика, який під час обстрілу Харкова закрив собою іншу дитину, прооперували за кордоном.



