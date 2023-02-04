Правоохоронці та волонтери доправили дітям допомогу на деокуповані території Харківської області

Гуманітарну акцію організували працівники ювенальної превенції Ізюмського районного управління поліції за підтримки волонтерської організації зі Словаччини «Карітас».
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Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого, нагадує про те, наскільки небезпечні та поширені онкологічні захворювання.
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