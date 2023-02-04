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04.02.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці та волонтери доправили дітям допомогу на деокуповані території Харківської області

Гуманітарну акцію організували працівники ювенальної превенції Ізюмського районного управління поліції за підтримки волонтерської організації зі Словаччини «Карітас».

Харківська область допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
3 лютого правоохоронці відвідали сім'ї з дітьми міста Ізюм та Ізюмського району, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 
Родинам передали продуктові набори, солодощі, іграшки та теплий одяг.
 
Поліцейські піклуються про мешканців деокупованих територій і надалі дбатимуть про безпеку та захист дорослих та дітей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували маленьку дитину.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, харків, домопога
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