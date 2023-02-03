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03.02.2023  17:59   Дмитро Колонєй

Електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста (фото

Як тривають роботи по освітленню вулиць Харкова розповіли у КП «Міськсвітло».

Ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста електрики Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міськсвітло»фахівці підприємства відновлюють зовнішнє освітлення та  усунення пошкоджень та аварійних ситуацій. 
 
Ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста електрики Харкова
 
За період воєнних дій працівники підприємства:
  • усунули понад 3,7 тис. аварій у мережах зовнішнього освітлення,
  • замінили 87 пошкоджених опор,
  • 377 світильників і 1,6 тис. ламп,
  • відремонтували 2 тис. світильників
  • відновлена робота 1 тис. км мереж
  • поновлене освітлення на 611 вулицях

Ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста електрики Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Норман Фостер представить пілотні проєкти, які будуть взяті за основу нового Генерального плану Харкова.

 


Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, світло, харьков, харків
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