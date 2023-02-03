Електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста (фото

Як тривають роботи по освітленню вулиць Харкова розповіли у КП «Міськсвітло».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Норман Фостер представить пілотні проєкти, які будуть взяті за основу нового Генерального плану Харкова.
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Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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