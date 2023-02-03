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03.02.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Норман Фостер представить пілотні проєкти, які будуть взяті за основу нового Генерального плану Харкова

У співпраці з міжнародними та місцевими командами буде представлено п'ять пілотних проєктів та п’ять комплексних стратегій, які ляжуть в основу нового Генерального плану міста Харкова.

Харків
 
Про це сьогодні, 3 лютого, на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін у Генплан повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, команда Фонду британського архітектора Нормана Фостера представить пілотні проєкти у таких сферах: культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони. Також будуть розроблені п'ять всеосяжних міських стратегій: транспортне, енергетичне, водне та природне середовище й перекроювання застарілих адміністративних районів міста.
 
Також мер повідомив, що в рамках цієї співпраці ведеться робота над створенням повної 3D-моделі  Харкова та житлових районів, що дасть можливість отримання віртуальної та фізичної моделі міста з точними розмірами, формами, зовнішнім виглядом об’єктів та іншими детальними характеристиками для подальшої презентації нових проєктів забудови, реконструкції житлового фонду та інших міських об’єктів.
 
«Сьогодні ми дуже багато працюємо з групою лорда Фостера по цій темі для того, щоб впровадити найбільш комфортний та економічно ефективний метод відновлення, а також будівництва нового житла відповідно до сучасних європейських стандартів. І в цьому напрямку планується надання місту Харкову пілотного концепту від групи Нормана Фостера», - повідомив Ігор Терехов. 
 
Також очільник міста зауважив, що незабаром громадськості презентують веб-сайт, за допомогою якого здійснюватиметься подальше інформування щодо роботи над Генеральним планом Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, харків, ігор терехов, норман фостер
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