03.02.2023 13:19 Рита Парфенова

Нова транспортна система є каркасом змін у Генплані Харкова, – Ігор Терехов

У Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.



city.kharkov.ua

Про це на прес-зустрічі з пропозицій щодо внесення змін до Генплану повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, міська влада активно співпрацює з Європейським інвестиційним банком з оцінки руйнувань транспортної сфери і насамперед електричного транспорту, щоб у майбутньому відновити та створити нові маршрути електротранспорту, закупити рухомий склад та впровадити вектор розвитку «зеленого» міста.



Також Ігор Терехов повідомив, що спеціалісти у сфері транспорту спільно з інжиніринговою компанією «АРУП», залученою британським архітектором Норманом Фостером, працюють над створенням у перспективі пішохідних вулиць в історичній частині міста, розробку веломаршрутів, підземних та багаторівневих паркінгів.



Крім того, мер зазначив, що вже ведеться розробка траси внутрішнього кільця міста Харкова для забезпечення відведення транзитних транспортних потоків від центральної частини міста та його розвантаження.



«Концепція нової транспортної моделі, яка буде запропонована, є вкрай важливою, оскільки є каркасом до внесення змін до Генерального плану міста Харкова. Цього року ми надамо наші пропозиції харків'янам для їх залучення та рекомендацій», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що Генеральний план міста Харкова буде спрямований на створення нової економічної моделі розвитку.



