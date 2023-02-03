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03.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

На що зроблять акцент при відновленні Харкова

Британський архітектор Норман Фостер висунув пропозиції щодо внесення змін до Генплану міста.

Харків майбутнього
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що під час створення нового Генерального плану міста Харкова архітектори роблять акцент на зеленому, мобільному місті з розвиненим науковим та промисловим потенціалом.
 
За його словами Нормана Фостера, Харків - місто з великим потенціалом, і дуже важливо зберегти річки, зелені насадження і покращити мобільність міста, поєднати пішохідні і велосипедні доріжки і створити такі транспортні мережі по всьому місту.   
 
Крім того, Норман Фостер нагадав, що деякі житлові будинки можна буде відновити після війни, використовуючи сучасні технології, а оскільки Харків - промислове місто, то важливий перехід до використання чистих джерел енергії.  
 
Також важливою складовою є розвиток наукового потенціалу. Норман Фостер нагадав про перспективи створення наукового парку - великої локації з університетами, житловими будинками, магазинами та науковими лабораторіями.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відновлення харкова
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