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03.02.2023  13:58   Рита Парфенова

У Харкові стартує кампанія «Гвардія Наступу»: де записатися

Добровільці могуть записатися у нові бригади, які допоможуть Силам оборони звільнити наши теритрріх від окупантів.

Гвардія наступу

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на офіційні джерела, розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.

Основу нових бригад склали військовослужбовці, прикогдлонники та поліцейські, які мають бойовий досвід. Доукомплектовуватимуться бригади винятково з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння.

Буде створено 8 добровольчих підрозділів:

  • «Сталевий кордон» – бригада Державної прикордонної служби України;
  • «Червона калина» – до лав бригади увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині і Луганщині, обороняли Київ;
  • «Лють» – бригада Національної поліції України;
  • «Рубіж» – до лав бригади увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт та Рубіжне на Луганщині;
  • «Спартан» –  потужна штурмова бригада, яка обороняла Харків;
  • «Кара-Даг» –  бригада, яка братиме участь у звільненні АРК;
  • «Буревій» – бригада утилізації російських військових;
  • «Азов» – легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя.

Формування підрозділів уже триває.

Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад онлайн на https://storm.mvs.gov.ua/.ua або ж у п’яти ЦНАПах Харківської області: у Краснограді, Зміїві, Мерефі, Лозовій, Богодухіві.

Гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.

Тэги:  гвардія наступу, харків
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