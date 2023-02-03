У Харкові стартує кампанія «Гвардія Наступу»: де записатися

Добровільці могуть записатися у нові бригади, які допоможуть Силам оборони звільнити наши теритрріх від окупантів.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на офіційні джерела, розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.
Основу нових бригад склали військовослужбовці, прикогдлонники та поліцейські, які мають бойовий досвід. Доукомплектовуватимуться бригади винятково з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння.
Буде створено 8 добровольчих підрозділів:
Формування підрозділів уже триває.
Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад онлайн на https://storm.mvs.gov.ua/.ua або ж у п’яти ЦНАПах Харківської області: у Краснограді, Зміїві, Мерефі, Лозовій, Богодухіві.
Гаряча лінія для консультацій 0800100020.
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
влажность:
давление:
ветер: