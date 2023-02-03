03.02.2023 13:58 Рита Парфенова

У Харкові стартує кампанія «Гвардія Наступу»: де записатися

Добровільці могуть записатися у нові бригади, які допоможуть Силам оборони звільнити наши теритрріх від окупантів.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на офіційні джерела, розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.



Основу нових бригад склали військовослужбовці, прикогдлонники та поліцейські, які мають бойовий досвід. Доукомплектовуватимуться бригади винятково з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння.



Буде створено 8 добровольчих підрозділів:

«Сталевий кордон» – бригада Державної прикордонної служби України;

«Червона калина» – до лав бригади увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині і Луганщині, обороняли Київ;

«Лють» – бригада Національної поліції України;

«Рубіж» – до лав бригади увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт та Рубіжне на Луганщині;

«Спартан» – потужна штурмова бригада, яка обороняла Харків;

«Кара-Даг» – бригада, яка братиме участь у звільненні АРК;

«Буревій» – бригада утилізації російських військових;

«Азов» – легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя.

Формування підрозділів уже триває.



Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад онлайн на https://storm.mvs.gov.ua/.ua або ж у п’яти ЦНАПах Харківської області: у Краснограді, Зміїві, Мерефі, Лозовій, Богодухіві.

Гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.



