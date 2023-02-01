01.02.2023 16:36 Дмитро Колонєй

Харків за новим Генпланом має стати самодостатнім містом - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував на зустрічі з колективом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Харків за новим Генпланом має стати самодостатнім містом - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з колективом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України зазначив, що Генеральний план міста Харкова буде спрямований на створення нової економічної моделі розвитку.

За словами Ігоря Терехова Харків має стати самодостатнім містом, у якому людям хотілося б жити та працювати. Саме на це спрямовані зусилля розробників плану на чолі з британським архітектором Норманом Фостером.

«Це не просто намальована архітектура. Генеральний план - це дорожня карта для наших майбутніх поколінь. Там приділена велика увага економіці, яка є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Ми проєктуємо те, чого ніколи не було в жодному місті України. Це буде покроковий план дій, до створення якого залучені найбільші економісти Оксфорда та Гарварда. Під це приходитимуть інвестиції», - розповів Ігор Терехов.

За словами мера, у місті планується будувати індустріальні та наукові парки.



