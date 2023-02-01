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01.02.2023  16:36   Дмитро Колонєй

Харків за новим Генпланом має стати самодостатнім містом - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував на зустрічі з колективом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.


Харків за новим Генпланом має стати самодостатнім містом - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з колективом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України зазначив, що Генеральний план міста Харкова буде спрямований на створення нової економічної моделі розвитку.
 
За словами Ігоря Терехова Харків має стати самодостатнім містом, у якому людям хотілося б жити та працювати. Саме на це спрямовані зусилля розробників плану на чолі з британським архітектором Норманом Фостером.
 
«Це не просто намальована архітектура. Генеральний план - це дорожня карта для наших майбутніх поколінь. Там приділена велика увага економіці, яка є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Ми проєктуємо те, чого ніколи не було в жодному місті України. Це буде покроковий план дій, до створення якого залучені найбільші економісти Оксфорда та Гарварда. Під це приходитимуть інвестиції», - розповів Ігор Терехов.
 
За словами мера, у місті планується будувати індустріальні та наукові парки.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, генплан, харьков, харків
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