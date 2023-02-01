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01.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розбирали завали житлових будинків у Київському районі (фото)

1 лютого тривав третій день робіт з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники приступили до розбору горищного перекриття, яке під впливом атмосферних опадів дало просадку і загрожувало руйнацією. На місці працювали 15 осіб особового складу ДСНС і 6 одиниць рятувальної техніки.
 
Крім того, рятувальники допомагають комунальним службам розбирати завали зруйнованого 16-типоверхового житлового будинку на Північній Салтівці у Харкові.
 
Харків
 
В результаті неодноразового потрапляння ворожих снарядів у даний будинок ще на початку війни, в ньому обвалився фасад. Наразі за допомогою екскаватора ДСНСники розчищають прибудинкову територію від уламків бетонних будівельних конструкцій.
 
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків, розбір завалів
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