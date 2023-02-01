01.02.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розбирали завали житлових будинків у Київському районі (фото)

1 лютого тривав третій день робіт з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники приступили до розбору горищного перекриття, яке під впливом атмосферних опадів дало просадку і загрожувало руйнацією. На місці працювали 15 осіб особового складу ДСНС і 6 одиниць рятувальної техніки.

Крім того, рятувальники допомагають комунальним службам розбирати завали зруйнованого 16-типоверхового житлового будинку на Північній Салтівці у Харкові.

В результаті неодноразового потрапляння ворожих снарядів у даний будинок ще на початку війни, в ньому обвалився фасад. Наразі за допомогою екскаватора ДСНСники розчищають прибудинкову територію від уламків бетонних будівельних конструкцій.



