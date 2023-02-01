Рятувальники розбирали завали житлових будинків у Київському районі (фото)

1 лютого тривав третій день робіт з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова.
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День чудово підходить для кохання та романтики. Зірки обіцяють вам море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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