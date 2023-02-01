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01.02.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго запрошує спеціалістів на тимчасову роботу

Роботу пропонують у Куп'янському районі та Вовчанську.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
У Куп'янському районі електричних мереж потрібні:
 
  • водії автотранспортних засобів;
  • електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
  • електромонтери оперативно-виїзної бригади;
  • електромонтер з випробувань та вимірювань;
  • майстер виробничої дільниці;
  • електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній;
  • електрогазозварник.
Товариство пропонує:
 
  • офіційне працевлаштування, згідно з чинним законодавством;
  • оплата лікарняних;
  • стабільна та своєчасна заробітна плата,  преміювання за основні показники виробничої діяльності товариства за місяць;
  • забезпечення спецодягом;
  • можливість працювати у сильній, дружній команді.
Місце знаходження підрозділу - м. Куп'янськ. Звертатися до начальника Куп'янського району електричних мереж Максютенка Бориса Миколайовича за телефонами 050-303-03-93, 067-690-15-61.
 
Також Харківобленерго запрошує на тимчасову роботу у Вовчанському районі електричних мереж:
 
  • водіїв автотранспортних засобів;
  • електромонтерів з експлуатації розподільних мереж;
  • електромонтерів оперативно-виїзної бригади;
  • трактористів
 
Місце знаходження підрозділу - м. Вовчанськ. Звертатися до начальника Вовчанського району електричних мереж Ковальова Олега Анатолійовича за телефонами 050-325-08-29, 097-514-09-95.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усунули серйозне пошкодження в будинку.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, робота, харків
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