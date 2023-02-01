01.02.2023 16:50 Віталій Хінєвіч
Харківобленерго запрошує спеціалістів на тимчасову роботу
Роботу пропонують у Куп'янському районі та Вовчанську.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківобленерго.
У Куп'янському районі електричних мереж потрібні:
-
водії автотранспортних засобів;
-
електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
-
електромонтери оперативно-виїзної бригади;
-
електромонтер з випробувань та вимірювань;
-
майстер виробничої дільниці;
-
електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній;
-
електрогазозварник.
Товариство пропонує:
-
офіційне працевлаштування, згідно з чинним законодавством;
-
оплата лікарняних;
-
стабільна та своєчасна заробітна плата, преміювання за основні показники виробничої діяльності товариства за місяць;
-
забезпечення спецодягом;
-
можливість працювати у сильній, дружній команді.
Місце знаходження підрозділу - м. Куп'янськ. Звертатися до начальника Куп'янського району електричних мереж Максютенка Бориса Миколайовича за телефонами 050-303-03-93, 067-690-15-61.
Також Харківобленерго запрошує на тимчасову роботу у Вовчанському районі електричних мереж:
-
водіїв автотранспортних засобів;
-
електромонтерів з експлуатації розподільних мереж;
-
електромонтерів оперативно-виїзної бригади;
-
трактористів
Місце знаходження підрозділу - м. Вовчанськ. Звертатися до начальника Вовчанського району електричних мереж Ковальова Олега Анатолійовича за телефонами 050-325-08-29, 097-514-09-95.
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