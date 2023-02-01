Харківобленерго запрошує спеціалістів на тимчасову роботу

День чудово підходить для кохання та романтики. Зірки обіцяють вам море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей.

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.