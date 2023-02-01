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01.02.2023  15:21   Дмитро Колонєй

У Харкові усунули серйозне пошкодження в будинку

Про хід відновлення внутрішньобудинкових систем Харкова поінформували у КП «Харківводоканал».

Усунули серйозне пошкодження в будинку комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» відновлюють комунікації.  
 
За інформацією майстра В'ячеслава Пацурковського, ремонтники його дільниці обслуговують 80 багатоповерхових будинків і щодня беруть у роботу до 20 заявок. Зокрема, напередодні усунули серйозне пошкодження в будинку у пров. Брянському. 
 
«Проводимо й комплексні поточні ремонти. Один із них нещодавно провели в будинку на вул. Молочній. Там також замінили ділянку технічно зношеної системи водопостачання та запірну арматуру. Сьогодні робочий день розпочався з прочищення витяжки системи водовідведення на вул. Державінській. Своєчасне реагування на заявки харків'ян, якісний ремонт та системна профілактика дозволяють утримувати ситуацію під контролем», - зазначив Валерій Пацурковський. 
 
Також майстер дільниці нагадав про те, щоб харків'яни дбайливо ставилися до каналізаційних мереж і використовували їх лише за призначенням.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  харківські комунальники минулого року замінили сотні люків.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, харків
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