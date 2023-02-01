01.02.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Безробітних у Золочеві залучили до розбору завалів

На розборі завалів працює 7 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Золочівську районну філію Харківського обласного центру зайнятості.

«В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення, особливо в регіонах, які постраждали найбільше від ворожих обстрілів, до таких відноситься наша Золочівська громада», – йдеться у повідомленні.

На весь час виконання суспільно корисних робіт у період воєнного стану за особою зберігається статус безробітного.

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату безробітним фінансується з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Особи, які долучились до таких робіт, мають право на:

укладення строкового трудового договору з оплатою не нижче від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування;

на оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку (у разі потреби);

охорону праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усунули серйозне пошкодження в будинку.



