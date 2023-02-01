01.02.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники минулого року замінили 361 люк

Старі та пошкоджені люки замінюють на сучасні, більш надійні у використанні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомили на підприємстві, залежно від місця розташування та технічних вимог, застосовуються три види люків, різних модифікацій та якісних характеристик. Старі та пошкоджені люки замінюють на сучасні, більш надійні у використанні. По всьому місту ведеться заміни бетонних люків старого зразка, які розташовані у зеленій зоні, на довговічні, полімерні.

Зокрема, на 54 колодязях оновили бетонні кришки у Новобаварському районі, які здебільшого розташовувалися саме у зеленій зоні. На проїжджій частині традиційно встановлюються чавунні люки, як найбільш міцні.

У Салтівському районі накрили 87 колодязів, у Київському – 56, у Шевченківському – 51, частину з яких було зруйновано у зв'язку з військовими діями.

Аварійно-диспетчерська служба відповідально реагує на всі заявки про відсутність кришки колодязя. Оперативно проводиться заміна люків на проїжджій частині, на пішохідних переходах, у місцях, де розташовані соціальні, торгові чи офіційні будівлі. Одночасно із заміною люків ремонтники ревізують і оновлюють запірну арматуру на мережах, упорядковують оглядовий колодязь.

Слід зазначити, що за останні роки тенденція до крадіжок люків у Харкові значно зменшилась.

Однак навіть один відкритий колодязь може спричинити серйозні травми пішоходів, особливо дітей, туди так само можуть впасти тварини. Тим більше, у темний час доби, коли до того ж, у зв'язку з ворожою агресією, вулиці не освітлюються. А відсутній люк на проїжджій частині може призвести до серйозної аварії, якщо туди потрапить колесо автомобіля.

Харків'ян просять бути уважними і помітивши відкритий каналізаційний або водопровідний колодязь, повідомляти про це диспетчерську службу Харківводоканалу за номером – 15-33.



