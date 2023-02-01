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01.02.2023  14:53   Дмитро Колонєй

Активні бої з окупантами триватимуть весь лютий та березень - ГУР

Про хід бойових дій та як події розвиватимуться вподальшому, поінформував представник воєнної розвдіки України.

Триватимуть активні бої з окупантами весь лютий та березень 2023 року - ГУР
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, предстанвик управління Андрій Юсов, характеризкючи становище та прогнозуючи розвиток подій, зазаничв наступне:
 
  • майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій росії;
  • втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії;
  • Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті;
  • протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії;
  • кількість трупів та важкопоранених росіян рано чи пізно матимуть вплив у тому числі й на зазомбоване російське суспільство;
  • посилюється міжнародна підтримка: авіація була би логічним продовженням допомоги від міжнародних партнерів;
  • українські дрони та коптери у технічному плані кількісно та якісно випереджають техніку окупантів на полі бою;
  • трофейна бронетехніка, яку використовують Сили оборони України, співмірна з допомогою декількох держав (частина вже в бою, частина знаходиться у ремонті);
  • санкційна політика — це процес, який потрібно постійно покращувати та вносити відповідні зміни;
  • сподіваємося, що Іран та інші країни з неоднозначною позицією по відношенню до путінского  режиму, приймуть правильні рішення;
  • проєвропейська, продемократична, пронатівська лінія в усьому цивілізованому світі посилюється, й цього б не сталося без злочинних рішень президента країни-агресорки.

 


Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  прогноз, розвідка, україна, агрессия россии
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