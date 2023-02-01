01.02.2023 14:53 Дмитро Колонєй
Активні бої з окупантами триватимуть весь лютий та березень - ГУР
Про хід бойових дій та як події розвиватимуться вподальшому, поінформував представник воєнної розвдіки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУР МО України, предстанвик управління Андрій Юсов, характеризкючи становище та прогнозуючи розвиток подій, зазаничв наступне:
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майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій росії;
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втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії;
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Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті;
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протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії;
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кількість трупів та важкопоранених росіян рано чи пізно матимуть вплив у тому числі й на зазомбоване російське суспільство;
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посилюється міжнародна підтримка: авіація була би логічним продовженням допомоги від міжнародних партнерів;
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українські дрони та коптери у технічному плані кількісно та якісно випереджають техніку окупантів на полі бою;
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трофейна бронетехніка, яку використовують Сили оборони України, співмірна з допомогою декількох держав (частина вже в бою, частина знаходиться у ремонті);
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санкційна політика — це процес, який потрібно постійно покращувати та вносити відповідні зміни;
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сподіваємося, що Іран та інші країни з неоднозначною позицією по відношенню до путінского режиму, приймуть правильні рішення;
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проєвропейська, продемократична, пронатівська лінія в усьому цивілізованому світі посилюється, й цього б не сталося без злочинних рішень президента країни-агресорки.
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