01.02.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині встановили нові попереджувальні знаки

Усього встановлено 35 дорожніх знаків.



Служба автомобільних доріг у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що у Харківській області під егідою Управлінням Цивільного Захисту Харківської ОВА, ДСНС та піротехніками Межрігіонального навчального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, встановлюють знаки попередження мінної небезпеки, які були отримані від благодійного фонду «Червоний Хрест».

Попереджувальні знаки розташовані від перехрестя автомобільних доріг М-03 Київ – Харків – Довжанський та Н-26 Чугуїв – Мілове до міста Ізюм, всього було встановлено 35 знаків.

Це було зроблено для того, щоб попередити населення та водіїв про мінну небезпеку на деокупованих територіях області, яка виникла в результаті повномасштабного військового вторгнення та бойових дій окупантів у Харківській області.



