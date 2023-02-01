01.02.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Харків'яни протягом двох місяців отримали понад мільйон гарячих обідів

Кількість людей, які одержують гарячі обіди зростає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час підготовчої роботи до видачі горячих обідів планувалося охопити гарячим харчуванням понад 15 тис. осіб, а зараз кухарі щодня готують 28-29 тис. порцій.

Загалом було видано понад 1 млн 300 тис.порцій за два місяці.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2022 року за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова на базі 35 закладів загальної середньої освіти функціонують пункти видачі гарячого харчування для соціально незахищених категорій населення.

Пункти працюють з понеділка по суботу і для безперебійної роботи обладанані альтернативними джерелами енергії. Видача обідів відбувається з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.



