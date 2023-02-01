01.02.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Двоє чоловіків у Харківській області розстріляли сторожа

Тіло загиблого було знайдено 30 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що тіло 58-річної людини було знайдено біля села Моначинівка Куп’янського району в вагончику на території господарства.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, вдалося встановити причетність двох місцевих мешканців.

У рідних братів 30 та 31 років з потерпілим був давній конфлікт. В день вбивства чоловіки прийшли до сторожа, влаштували конфлікт та застрелили його з автомата.

Залишаючи місце злочину, зловмисники взяли з собою бензопилу, яка була у вагончику.

Під час обшуку працівники поліції вилучили у підозрюваних автомат Калашникова та викрадене майно. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбою.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне.



