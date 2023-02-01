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01.02.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Двоє чоловіків у Харківській області розстріляли сторожа

Тіло загиблого було знайдено 30 січня.

Розстріляли сторожа у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що тіло 58-річної людини було знайдено біля села Моначинівка Куп’янського району в вагончику на території господарства.
 
У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, вдалося встановити причетність двох місцевих мешканців.
 
У рідних братів 30 та 31 років з потерпілим був давній конфлікт. В день вбивства чоловіки прийшли до сторожа, влаштували конфлікт та застрелили його з автомата.
 
Залишаючи місце злочину, зловмисники взяли з собою бензопилу, яка була у вагончику.
 
Під час обшуку працівники поліції вилучили у підозрюваних автомат Калашникова та викрадене майно. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбою.
 
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли медикам донести пораненого до карети швидкої.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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