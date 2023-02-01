На Харківщині рятувальники допомогли медикам донести пораненого до карети швидкої (відео)

У місті Куп’янську на Харківщині рятівники ДСНС допомогли медикам швидкої допомоги госпіталізувати пораненого внаслідок обстрілу чоловіка.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, рятувальна операція тривала близько 20 хвилин.
Внаслідок ворожого обстрілу, який стався 1 лютого близько 07:20 по приватному сектору міста Куп’янська, руйнацій після вибуху снаряду зазнав приватний будинок на вул. Кавказ. Пошкоджена одна із зовнішніх стін та дах. 60-річний господарь оселі, який перебував на дворі, отримав осколкове поранення черевної порожнини.
До місця події негайно виїхали рятувальники 44-ї ДРПЧ, наряд поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Після стабілізації пораненого, його потрібно було транспортувати до карети швидкої. Треба було подолати шлях вгору довжиною у 150 м. по засніженому крутому схилу правого берега річки Оскіл. У цьому медикам допомогли рятувальники.
Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року
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