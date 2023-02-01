01.02.2023 10:54 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 20 випадоків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 357 осіб. Одужало 308 917 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 138 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, два - у Лозівському районі області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 січня.



