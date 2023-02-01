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01.02.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

Ввечері 31 грудня в Харківську область зайшов циклон у вигляді снігу з західної та північно-західної частин області.

дороги
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що з часом, опади поширилися у центральній та південно-західній частинах області.
 
Вночі, майже по всій території області спостерігались опади у вигляді снігу. На ранок 1 лютого хмарно, подекуди спостерігаються опади у вигляді слабкого снігу. Температура буде коливатися від -1°С до -4°С.
 
В роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 101 одиницю спецтехніки та 142 працівника. У Харківській області було використано 647 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре, оброблене ПСС. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення. Проїзд по державним дорогам Харківщини  – забезпечено.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Шляхрембуд» ліквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій міста.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги харьков, харків
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