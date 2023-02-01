01.02.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

Ввечері 31 грудня в Харківську область зайшов циклон у вигляді снігу з західної та північно-західної частин області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що з часом, опади поширилися у центральній та південно-західній частинах області.

Вночі, майже по всій території області спостерігались опади у вигляді снігу. На ранок 1 лютого хмарно, подекуди спостерігаються опади у вигляді слабкого снігу. Температура буде коливатися від -1°С до -4°С.

В роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 101 одиницю спецтехніки та 142 працівника. У Харківській області було використано 647 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре, оброблене ПСС. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення. Проїзд по державним дорогам Харківщини – забезпечено.



