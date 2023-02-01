01.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові понад 2 тисячі комунальників прибирають сніг

Дороги міста приводять до ладу 100 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У роботах з прибирання снігу в місті Харкові задіяно 2068 працівників комунальних підприємств. Також працюють 69 одиниць автотракторної техніки та 115 одиниць засобів малої механізації.

У тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», працюють 1797 дворових робітників, 98 засобів малої механізації та 42 одиниці автотракторної техніки КП «Харківблагоустрій», КП «Благоустрій» м. Харкова», КП «Харківжилбуд», КП «ХРБП», КП «Центр поводження з тваринами» та СКП «Харківзеленбуд».

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 271 робітник, 27 одиниць автотракторної техніки та 17 засобів малої механізації.

Крім того, зазначимо, що сьогодні, 1 лютого, дороги міста приводять до ладу 100 одиниць спецтехніки та 169 робітників КП «Шляхрембуд». За попередню добу для запобігання утворенню ожеледиці було використано 139 куб. м піщано-сольової суміші та 375 т солі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах.



